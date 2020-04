München - Am Wochenende hat Milena Hubkova Nahlovska extra noch ein Tischchen mit weißer Farbe frisch lackiert, damit alles schön ausschaut für den Neustart. In ihrem kleinen Blumenladen an der Montgelasstraße duftet es nach Flieder und Pfingstrosen. Sie hat bei verschiedenen Gärtnereien frische Ware gekauft. Nach fast sechs Wochen darf sie am Montag endlich wieder öffnen – wie zunächst alle Ladengeschäfte bis zu 800 Quadratmetern Größe. Vielleicht schon am Dienstag werden auch größere folgen. Am Montag kippte der Verwaltungsgerichtshof die Reglementierung nach der Größe.