Luca Hänni wieder in RTL-Tanzshow

"Ich darf es endlich sagen", freut sich auch der Schweizer Sänger Luca Hänni: "Ich bin mit dabei bei der großen Show 'Let's Dance' und ich freue mich unglaublich fest." Weil er Herausforderungen mag, hat er laut eigenen Angaben "sofort zugesagt". Er gewann schon 2017 mit Prince Damien die RTL-Tanzshow "Dance Dance Dance".

Woher kennt man Tijan Njie?

Und Schauspieler Tijan Njie freut sich ebenfalls schon sehr: "Ich liebe Wettkämpfe, ich liebe Herausforderungen. Ich liebe es, einfach mal ins kalte Wasser zu springen [...] In diesem Sinne: 'Let's Dance', 13. Staffel. Wir streichen den Schauspieler. Ich bin nämlich Tänzer", zeigt er sich schon jetzt siegessicher.

Lili Paul-Roncalli ist auch Kandidatin

Ebenfalls das Tanzbein schwingen wird Lila Paul-Roncalli. Normalerweise steht die Artistin in der Zirkusmanege und verbiegt sich. "Ich freue mich aufs Tanzen", so die Brünette.

Martin Klempnow tanzt bei "Let's Dance"

Der Schauspieler hat Humor und sagt bei RTL: "Im Dschungelcamp war leider kein Platz mehr und der Playboy wollte mich auch nicht. Also mache ich bei Let's Dance mit."

Im vergangenen Jahr gewann Ex-Handballprofi Pascal Hens (39) mit seiner Tanzprofipartnerin Ekaterina Leonova (32) den Pokal.

John Kelly stieg bei "Let's Dance" freiwillig aus

Sänger John Kelly (52) nahm bereits 2018 am Sat.1-Format "Dancing on Ice" teil und stellte sein Rhythmusgefühl unter Beweis – nun probierte er es also ohne Kuven unter den Schuhen. Unterstützung kann sich John auf jeden Fall bei seiner Schwester Maite Kelly (40) holen. Sie gewann 2011 die Tanzshow und verstärkte in der fünften Staffel die Jury. Vor Show fünf schmiss er das Handtuch und ging freiwillig.

Sükrü Pehlivan ist in Show fünf rausgewählt worden

Sükrü Pehlivan fungiert als Händler bei "Die Superhändler - 4 Räume, 1 Deal" - doch dem 47-Jährigem liegt nicht nur das Handeln und Feilschen im Blut, auch er ist musikalisch begabt. Zuletzt stand Sükrü bei der RTL-Chartshow auf der Bühne und bewies sein Können an dem türkischen Musikinstrument Saz.

Woher kennt man "Let's Dance"-Kandidatin Loiza Lamers?

Loiza Lamers ist im Vergleich ein eher unbekanntes Gesicht: Sie gewann 2015 "Hollands Next Top Model" und arbeitet seitdem erfolgreich als Model. Die Besonderheit: Loiza wurde als Junge geboren. Mit 18 Jahren unterzog sie sich dann einer geschlechtsangleichenden Operation und aus Lucas wurde Loiza. In der vierten Show von "Let`s Dance" schied sie eigentlich aus, durfte aber als Ersatz für John Kelly zurückkehren. In Folge sieben war dann aber entgültig Schluss.

Sabrina Setlur muss als zweite Kandidatin die Show verlassen

Rapperin Sabrina Setlur wurde als vorletzte Teilnehmerin bei der 13. Staffel von Let's Dance bestätigt. "Ich liebe und lebe Musik schon seit Jahren, das ist ja kein Geheimnis", sagte sie gegenüber RTL. Das große Geheimnis sei für sie aber seit Jahren Standard- und Lateintanz. In der Show schied sie allerdings bereits früh aus: Sie musste als zweite Kandidatin gehen.

Ailton schwingte das Tanzbein bei "Let's Dance"

Ex-Fußballer Ailton (unter anderem Werder Bremen) schnürt nun die Tanzschuhe. Ailton hat bereits Show-Erfahrung gesammelt. 2012 war er im Dschungelcamp. In verschiedenen Shows von Stefan Raab war der Publikumsliebling ebenfalls zu sehen. Er musste in der dritten Show gehen.

Lesen Sie auch: Daniel Hartwich privat: Zwei Kinder mit Freundin Hannah