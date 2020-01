Cindy aus Marzahn: Darum macht Ilka Bessin mit

Ilka Bessin ist die Teilnahme an der Show nicht ganz so leicht gefallen. Offenbar war es sogar ein längerer Entscheidungsprozess: "Also ich habe ja ein paar Mal eine Anfrage bekommen, schon vorher, und wollte aber als Cindy aus Marzahn nicht bei 'Let's Dance' mitmachen, weil ich hatte immer das Gefühl, dass es nicht passt und dann ist das so eine Ulknummer und so lustig. Und jetzt habe ich einfach gesagt: 'Ich mach das.' Und habe ganz großen Respekt davor, klar. Ich freue mich aber auch", erklärt sie im Interview mit dem Sender.