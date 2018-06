Götze zweifelt an Guardiolas menschlichen Fähigkeiten

Dabei äußerte Götze keine Zweifel an der sportlichen Kompetenz seines Trainers. Im Gegenteil: "Pep Guardiola war fachlich einer der besten Trainer, eine enorme Bereicherung. Ich hatte aber das Gefühl, dass er nur in dem Raster denkt und den Menschen und das Drumherum außen vor lässt. Die Empathie war nicht so ausgeprägt".