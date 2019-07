München - Er sei ein "diskreter Typ", sagte Benjamin Pavard (23) am Freitag bei seiner Vorstellung in der Allianz Arena – doch wirklich zurückhaltend war das, was vom französischen Neuzugang des FC Bayern folgte, nicht. Im Gegenteil: Pavard formulierte forsch seine Ziele mit den Münchnern. "Ich habe Hunger, ich habe Lust, alle Titel zu gewinnen", kündigte der lockige Abwehrmann in seinem dunkelblauen Klubanzug an: "Bayern und der Druck machen mir keine Angst, ich bin selbstsicher." Oh là là!