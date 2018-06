Im Finale gegen Argentinien stand es lange 0:0. Was haben Sie gedacht, als Andi Brehme sechs Minuten vor Schluss zum entscheidenden Elfmeter antrat?

Ich war mir total sicher, dass der Andi den reinmacht. Normalerweise habe ich bei unseren Elfmetern, zum Beispiel im Halbfinale gegen England (4:3 i.E. für Deutschland, d.Red.), gar nicht hinschauen können, ich habe mich weggedreht. Aber diesmal hatte ich ein super Gefühl. Wir haben das Finale hochverdient gewonnen und waren klar die bessere Mannschaft.

Kohler über WM 1990: "Schon in der Kabine hackedicht"

Wie waren die Feiern nach dem Titelgewinn?

Dazu kann ich gar nicht mehr viel sagen, weil ich schon in der Kabine hackedicht war. Wir haben gleich mehrere Drei-Liter-Flaschen Champagner bekommen, den Alkohol hat unser ausgelaugter Körper gar nicht vertragen. Ich kann mich noch erinnern, dass einige Jungs in den Klamotten geduscht haben. Abends hat der Adi Katzenmeier, unser Physiotherapeut und die gute Seele im Team, der ja leider vor eineinhalb Jahren verstorben ist, am Klavier gespielt. Den armen Kerl haben wir gepackt und mitsamt den Klamotten in den Pool geworfen. Die wenigsten von uns waren an diesem Abend im Bett. Am nächsten Tag, bei der Feier auf dem Frankfurter Römer, hatten wir alle die dicken Sonnenbrillen auf. Schade ist nur, dass die Zeit zu kurz war, um alles richtig zu genießen.

Franz Beckenbauer hat damals als Trainer sein Meisterstück gemacht. Welche Rolle hat er für den Titelgewinn gespielt?

Er war der wichtigste Baustein zum Erfolg. Der Franz hatte eine super Art, mit der Mannschaft umzugehen. Er hat uns großes Vertrauen entgegengebracht, wusste aber auch, wann es an der Zeit ist, die Zügel anzuziehen. Seine Analysen waren messerscharf.

Kohler über WM 1990: Beckenbauer "immer sehr emotional"

Beckenbauer hat den Spielern große Freiheiten eingeräumt. Haben Sie das auch mal ausgenutzt?

Einmal, kurz vor dem Halbfinale, sind wir mit einer größeren Gruppe zum Essen gegangen. Statt wie vereinbart um ein Uhr sind wir erst um Viertel vor zwei ins Hotel zurückgekommen. Der Franz hat natürlich mitbekommen, dass wir nicht pünktlich waren. Am nächsten Tag hat er gesagt: "Männer, wenn wir das Halbfinale gewinnen, ist alles okay. Wenn nicht, dann ziehe ich euch die Hammelbeine lang." Daraufhin wusste jeder, was die Uhr geschlagen hat.

Beckenbauer konnte auch streng sein. Legendär ist sein Wutausbruch nach dem Viertelfinale gegen die Tschechoslowakei, das Deutschland 1:0 gewonnen, aber schwach gespielt hatte.

Das war halt der Franz. Er ist immer sehr emotional gewesen, da konnten schon mal ein paar Flaschen durch die Kabine fliegen. Aber er war immer glaubwürdig und in seiner Arbeit akribisch. Alleine seine fußballerischen Fähigkeiten haben uns höchsten Respekt abgerungen. Beim 5-gegen-2-Trainingsspiel musste er fast nie in die Mitte, weil er einfach keinen Fehler gemacht hat.

