Der 24-jährige Franzose absolvierte am Dienstag erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings. Neben dem Aufwärmen nahm der Mittelfeldspieler auch an Passübungen teil. Wie die Bayern am Dienstag mitteilten, drehte der 24 Jahre alte Weltmeister bei der öffentlichen Einheit zunächst Aufwärmrunden mit den Teamkollegen.