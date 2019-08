Polizei: Hundewelpe musste in Quarantäne

Mitarbeiter des Veterinäramtes nahmen den Welpen mit – der Hund wurde in Quarantäne ins Tierheim gebracht. Das Tier sei ohne gültige Tollwutimpfung von Rumänien nach Deutschland gebracht worden, so die Münchner Polizei. Allein im Jahr 2018 seien 37 Welpen sichergestellt und in Tollwutquarantäne gebracht worden.