Wellensittiche aber kein Pferdereiten Die Queen in Quarantäne: So läuft die königliche Isolation ab

Zu ihrem Schutz hielten sich die beiden in ihren Privatwohnungen auf, zu denen nur eine sehr geringe Zahl von Mitarbeitern Zugang hat. So sei es niemandem außer dieser Gruppe von Angestellten erlaubt, den oberen Bereich, in dem sich die Wohnungen befinden, zu betreten. Damit soll das Risiko einer Infektionsausbreitung verringert werden. Auf Schloss Windsor leben rund 150 Personen, darunter Mitarbeiter und pensionierte Militärs.