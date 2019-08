Vor Thiago und Martínez könnte dann Coutinho als freischaffender Künstler agieren. Verlierer der Umstellung wären die Achter Leon Goretzka, Corentin Tolisso und Renato Sanches. Auch der andere Neuzugang Michaël Cuisance und Thomas Müller würden wohl nicht zur bayerischen Topelf gehören. Der Coutinho-Effekt.

Wie harmonieren Kovac und Coutinho?

Dass Coutinho als Zehner eingeplant ist, bestätigte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge am Mittwoch. "Deshalb hat er sie auch bekommen", sagte Rummenigge am Rande der DFL-Generalversammlung in Berlin zur Rückennummer des Neuzugangs.

Interessant ist ja, dass Bayern bereits einen Top-Spielmacher im Team hatte: James Rodríguez. Die Münchner hätten den Kolumbianer für 42 Millionen Euro fest von Real Madrid verpflichten können, doch sie zogen die Kaufoption nicht. Coach Kovac harmonierte nie mit James.

Ob der Trainer nun einen besseren Zugang zu Coutinho findet? Der 27-Jährige gilt ebenfalls als sensibler Typ, der das Vertrauen der sportlichen Führung spüren muss. Eine Herausforderung für Kovac. Bei Xabi Alonso musste man sich 2014 keine Sorgen machen. Er war sofort der Bayern-Boss.

