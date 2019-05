Baustelle in der Erhardstraße

Mitten in der Stadt an der Isar entlang fahren – das könnte für Autofahrer so schön sein. Ab Dienstag und bis in den August hinein wird es oft mühsam werden. Zwischen Corneliusbrücke und Boschbrücke gibt es in beide Richtungen nur noch eine Fahrspur. Der Grund: Die Stadtwerke verlegen eine Gasleitung.