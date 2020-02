Darum wird es Zeit, wirklich nachhaltige Klimastrategien in den Fokus zu rücken. Fridays for Future (FFF) München hat längst 32 Forderungen an die Stadtspitze formuliert. In einer Präambel heißt es da: "Unsere Generation ist die erste, die die Folgen des Klimawandels spüren wird, und gleichzeitig die letzte, die sie eindämmen kann." Und: "Die Stadt München muss bis 2035 Nettonull Treibhausgas-/CO2-Emissionen erreichen. Sämtliche Maßnahmen zum Klimaschutz und deren konkrete und rasche Umsetzung müssen an diesem Ziel ausgerichtet werden!"