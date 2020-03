München – In dem früheren Bayern- und Frankfurt-Coach Niko Kovac unterstützt nun auch ein prominenter Trainer die Hilfsaktion der Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich im Kampf gegen das Coronavirus. Ein entsprechendes Foto war am Montag bei Twitter zu sehen. Kimmich sagte am Montag im TV-Sender Sky, dass mit der Aktion #WeKickCorona inzwischen etwas mehr als drei Millionen Euro an Spenden eingesammelt worden seien.