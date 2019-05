Kostenentlastung bei Krippen, Horten und Tagesheimen

Für Krippenkinder (unter drei Jahren) und für Grundschulkinder im Hort und Tagesheim bleibt es bei der Kostenentlastung, die der Stadtrat schon im Herbst beschlossen hat (siehe Tabellen; Angaben in Euro pro Monat). Neu ist, dass auch für diese Altersgruppen in Eltern-Kind-Initiativen (EKIs) nun die reduzierten Gebühren gelten, wenn sich die Einrichtung zur Teilnahme am "EKI-Plus"-Fördermodell entscheidet. Damit dürfen ab Herbst 33.453 Kindergartenkinder kostenfrei in die Kita, insgesamt profitieren mehr als 61.500 Münchner Buben und Mädchen in 1.100 (von rund 1.400) Münchner Kitas von dem neuen Modell, das sowohl die Rathaus SPD als auch die CSU gefordert hatten.