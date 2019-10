Während der polnische Mittelstürmer auch im achten Bundesliga-Spiel dieser Saison ein Tor erzielte, damit die Marke des früheren Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang aus der Spielzeit 2015/16 egalisierte und wie Carsten Jancker im Jahr 2000 im elften Bayern-Pflichtspiel in Folge traf, setzte Gnabry seinen Wahnsinnslauf fort: Der deutsche Nationalspieler war in den vergangenen vier Spielen für Bayern an neun (!) Treffern direkt beteiligt, sechsmal traf er selbst.