Weiterhin in Norfolk Prinz William und Herzogin Kate absolvieren Schulbesuch via Webcam

Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) kommen ihren royalen Pflichten auch in Zeiten der Corona-Krise nach. Per Videochat plauderten sie jüngst, von ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk aus, mit Lehrern und Schülern der Casterton Primary Academy in Lancashire. Dabei zeigte sich das royale Paar bestens gelaunt und äußerst nahbar, wie Mitschnitte bei Instagram zeigen.