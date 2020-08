Weiterhin in Behandlung Jazmin Grimaldi: Fürst Alberts II. Tochter wird Covid-19 nicht los

Grimaldi beklagt neben Gliederschmerzen einen "Windpocken-ähnlichen Ausschlag" sowie "heftige Schmerzen in der Lunge und im Brustkorb, Fieberschübe und schwächende Migräne". Die Ergebnisse der vor Ort durchgeführten Tests hätten gezeigt, dass das Virus "den Körper immer noch befällt". Die Folge: Die 28-Jährige müsse Antibiotika nehmen. Sie leide an einer "womöglich Covid-bedingten Lungenentzündung im Frühstadium" und habe "ein kleines Knötchen in meiner rechten Lunge, das ebenfalls von einem Covid-Schaden herrühren könnte".