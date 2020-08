Im Riemer See in München waren Rettungskräfte ebenfalls im Einsatz. Ein Mitarbeiter der Wasserwacht hatte dort am Sonntagnachmittag beobachtet, wie ein Mann untertauchte und nicht wieder nach oben kam. Die Suche nach dem Unbekannten wurde am Dienstag ergebnislos beendet, wie ein Polizeisprecher in München sagte. Sie sollte aber am Mittwoch fortgesetzt werden.