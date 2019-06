Weitere Schirmherrschaft Neue Aufgabe: Herzogin Kate übernimmt Job der Queen

Die Herzogin von Cambridge, die Kunstgeschichte an der Universität Saint Andrews studierte und sich seit langem für Fotografie interessieren soll, bekam in ihrer neuen Rolle auch gleich einen Workshop. Den hatte die Royal Photographic Society zusammen mit der Wohltätigkeitsorganisation Action for Children organisiert, auch hier ist Kate die Schirmherrin. Die Herzogin erhielt zusammen mit Kindern, die sie begleiteten, einen Einblick in die Welt der Fotografie.