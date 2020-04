Weitere Schirmherrschaft Mitten in der Corona-Krise: Prinz William hat eine neue Aufgabe

Die Nummer zwei der britischen Thronfolge fragte via Video-Telefonaten, die zu Ostern 2020 veröffentlicht wurden, bei zwei kleineren Organisationen nach dem Stand der Dinge. Im Gespräch mit einer Dame einer karikativen Tafel in Yorkshire, die in der ländlichen Gegend Essen auf Rädern ausfahren, sagte William unter anderem: "Ich denke, Großbritannien zeigt sich seltsamerweise von seiner besten Seite, wenn wir uns in einer Krise befinden. Wir ziehen alle an einem Strang und dieser Gemeinschaftsgeist und dieses Gemeinschaftsgefühl kommen schneller zurück als alles andere."