Umso verwirrender: Auf den Briefwahlunterlagen, die in einigen Münchner Haushalten bereits angekommen sind, heißt es: "Mit Ihrem Wahlschein können Sie entweder per Briefwahl wählen oder in ein Wahllokal gehen." Ein Wahllokal ist jedoch in dem Schreiben nicht vermerkt. Wie auch – schließlich soll es eine reine Briefwahl werden.