E-Autos in München: Nur 0,42 Prozent

Doch der gewünschte Ansturm bleibt bisher aus: Im März 2019 waren 3.633 E-Autos in München zugelassen, davon nur 1.112 auf Privatpersonen. Von 870.000 registrierten Autos in der Stadt machen E-Autos so bisher nur 0,42 Prozent aus.