Mitglieder des Matrosenchors gehören selbst zur Risikogruppe

Nun hatte Neuberger eine schöne Idee: "Wir möchten denen, die am härtesten getroffen sind, eine Freude machen." Vorige Woche sang der Matrosenchor vor dem Münchenstift in der Dall’Armistraße. Am Samstag stimmen die Sänger vor den Fenstern des Seniorenzentrums Bethel im Freien Schunkel- und Seemannslieder ("Junge, komm bald wieder") an. Dabei tragen sie Mundschutz mit Funkmikros. Weitere Auftritte sind vor Kliniken geplant.