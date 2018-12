Weinlokal mit Fleischspezialitäten Die Bisons und Yaks vom Weinhäusl am Wiener Platz

München - Wer aus der muckeligen Wärme des Weinhäusls auf den Wiener Platz schaut, sieht keine Bisons grasen, auch wenn es noch so gut passen würde. Aber auf dem Teller ist eine Currywurst vom Bison (7,50 Euro) drapiert oder ein Gulasch vom Bison mit Spätzle (8,50 Euro). Die Bisons, Wasserbüffel und Himalaya-Yaks von Hans Kilger weiden stattdessen auf 27 Quadratkilometern im rumänischen Siebenbürgen. "Bio?", sagt Hans Kilger, "bei unseren Hirschen fragt ja auch keiner, ob die bio sind." Kilger ist Chef der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bayern Treuhand und hat sich mit seinem Domaines Kilgers den Traum vom Delikatessenhändler, Winzer und Viehzüchter verwirklicht. Im Sommer hat er seinen Genussladen am Viktualienmarkt eröffnet. Nun, mit einem Jahr Verspätung, auch das Weinhäusl am Wiener Platz.