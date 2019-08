MVV-Tarifreform macht Tickets günstiger

Auch der Münchner Verkehrsverbund (MVV) klingt nicht so, als gehe man von einer schnellen Einführung aus. „Die Rahmenbedingungen sind ja überhaupt noch nicht geklärt“, sagte eine Sprecherin auf AZ-Anfrage. So sei unklar, wer genau von den Tickets profitieren solle – ob sie etwa auch Studenten nutzen dürfen. Auch, wo genau man für einen Euro fahren dürfe – also zum Beispiel nur in der Stadt München oder im ganzen MVV-Gebiet – sei noch nicht abschließend geklärt.