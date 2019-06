Feldkirchen - Ein 38-jähriger Mann aus München ist am 03.06 in ein Lokal in Feldkirchen eingebrochen, hat Teile der Einrichtung zerstört und Getränke geklaut. Wenige Tage zuvor hatte er die Inhaberin um etwas Gratisessen gebeten. Die 30-jährige Frau bediente daraufhin den Mann. Als er am nächsten Tag erneut erschien und wieder um eine Mahlzeit bat, ließ sich die Inhaberin des Lokals nicht mehr darauf ein und verweigerte dem 38-Jährigen die Ausgabe eines Essens. Der Münchner schien laut Polizei darüber sehr verärgert und drohte der jungen Frau, dass bald etwas mit dem Geschäft passieren würde.