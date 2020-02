München - Für wilden Gesprächsstoff unter den Innenstadt-Wirten sorgt aktuell der Umtrunk nach dem Geldbeutelwaschen, das wie immer am Aschermittwoch von Hacker-Pschorr veranstaltet wurde. Die Gäste trafen sich anschließend diesmal nicht wie sonst in einem Lokal der Brauerei in der Innenstadt (zuletzt im Pschorr), sondern im Rathaus. Die Verpflegung lieferte das österreichische Catering-Unternehmen Do & Co. Jetzt schäumen viele Münchner Wirte und fragen: "Sind wir nicht mehr gut genug?"