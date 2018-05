München - Das ist die Höchststrafe. Löwen-Ultra Silvio R. (22, Name geändert) muss sich von Amtsrichter Thomas Müller, einem eingefleischten FC-Bayern-Fan, anhören, dass es mit dem TSV 1860 doch seit Jahren bergab geht. Das sei kein Grund, aus lauter Frustration zu randalieren, so der Richter, der wenig Verständnis für das gewalttätige Verhalten des Angeklagten beim Relegationsspiel gegen Jahn Regensburg am 30. Mai 2017 zeigt.