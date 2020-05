"Wer einmal an einem Freitag Abend auf dem Gärtnerplatz in München war, weiß wie absurd Abstandregelungen, Haushaltsregelungen, Registrierungen, Hygienekonzepte, Desinfizierverordnungen sind (Wird das Dixiklo für 600 Personen am Abend mal desinfiziert von der Stadt?)"