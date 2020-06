Kooperation mit GPS wurde 2017 erneuert

Die Bayern hatten ihre Bemühungen, auf dem lukrativen US-Markt Fuß zu fassen, in den vergangenen Jahren intensiviert. Grundstein ihres Engagements war die Eröffnung eines Büros in New York 2014. Die Zusammenarbeit mit GPS war 2017 erneuert und danach über die Präsenz von Münchner Jugendtrainern vor Ort ausgebaut worden. Seit 2018 kooperieren die Bayern auch mit MLS-Klub FC Dallas.