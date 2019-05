Mieter gekündigt: Eigenbedarf wegen kulturellen Aktivitäten

Doch der Bundesgerichtshof hat das Urteil inzwischen kassiert, weil das Landgericht keine Zeugen angehört hatte. Also kommt es Mittwoch zur nächsten Runde – mit Zeugen. Hans G. (82), seine Tochter (51) und sein Schwiegersohn (53) sollen den Eigenbedarf erläutern. Der 82-Jährige berichtet, dass die Wohnung im Erdgeschoss zu klein und zu eng geworden ist. Zwar wohne das Paar die meiste Zeit in einem anderen Haus in Österreich, aber man wolle jetzt wieder verstärkt in München kulturellen Aktivitäten nachgehen. So gehe man gerne ins Theater, ins Museum oder zum FC Bayern.