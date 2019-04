So verurteilten Gorenzel und Scharold eine Aktion der "Löwenfans gegen Rechts" scharf. Die Fangruppierung hatte am Dienstag mittels Facebook angekündigt, vor dem Heimspiel gegen Preußen Münster (Samstag, 14 Uhr, im AZ-Liveticker) an der Tegernseer Landstraße T-Shirts mit einem Anti-Ismaik-Aufdruck zu verkaufen.