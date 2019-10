Wegen der Kinder Darum stellen Halloween-Kostüme Jennifer Garner vor Herausforderung

Besonders, wenn es darum geht ein Familienkostüm zu finden, würden sie sich quer stellen. Deprimiert blickt sie auf die gute, alte Zeit zurück: "Ich erinnere mich an ein Jahr, in dem ich meine beiden Mädchen überredete, sich als Schweine zu verkleiden, und sie waren so süß!" Dass das mit zehn und dreizehn Jahren eher uncool ist, ist der dreifachen Mutter aber auch bewusst: "Jetzt würden sie sagen: 'Nein, Mama, oh Gott, nein!'"