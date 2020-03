Wegen Coronavirus-Pandemie Prinz William könnte bald vorübergehend die Queen vertreten

Königliche Quarantäne

Großbritannien, das bisher verhältnismäßig lapidar mit der weltweiten Corona-Epidemie umgegangen ist, wird laut Gesundheitsminister Matt Hancock (41) in den kommenden Wochen Quarantäne-Maßnahmen ergreifen, um die Risikogruppe besser vor dem Virus zu schützen. Das berichtet unter anderem die britische Boulevardzeitung "Daily Express". Personen über 70 könnten demnach in eine Zwangsisolierung geschickt werden. Diese könnte bis zu vier Monate andauern. Somit wären sowohl Queen Elisabeth als auch Prinz Charles gezwungen, in königlicher Quarantäne auszuharren.