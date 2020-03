Dann die bittere Meldung des Auswärtigen Amtes für Indonesien: Für Reisende, die sich 14 Tage vorher in Deutschland aufgehalten haben, gilt Einreise- und Transitverbot. Die Segler dürfen nicht an Land anlegen und könnten ohne Anzeichen auf Covid-19 zusammen mit Infizierten in Quarantänezentren gebracht werden.