Über 50.000 Münchner: Mietzahlung bald wegen Corona nicht möglich

Wie ihm geht es in diesen Tagen 50.000 bis 60.000 Münchnern, die schon in Kürze ihre Mieten schuldig bleiben werden, schätzt der Münchner Mietervereins- Chef Volker Rastätter. Bandmusiker und Schauspieler, die nicht mehr auftreten können, Friseure, die zusperren müssen, Aushilfskellner und -Verkäufer, Ladeninhaber und all die anderen, die von den Schließungen betroffen sind. "Viele Freiberufler, Kleingewerbetreibende, Künstler und Kurzarbeiter trifft das sofort, sie haben finanziell keine großen Puffer", sagt er. "Sie stehen jetzt unter Schock und werden in Kürze in heller Panik sein."