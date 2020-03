Mittlerweile stellt sich die Situation freilich komplett anders dar. Wenngleich die Abhängigkeit von Zuschauereinnahmen in der höchsten deutschen Spielklasse deutlich geringer als in der 3. Liga ist, drohen Augsburg aufgrund der Corona-Krise massive finanzielle Einbußen. Ob der FCA im Sommer tatsächlich einen Transfer in zweistelliger Millionen-Höhe stemmen kann? Offen. Wie so vieles in diesen Wochen.