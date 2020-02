Freitags beginnt der 20-Minuten-Takt bereits um 22.30 Uhr, teils ist die Abfahrt am Stiglmaierplatz, Hauptbahnhof, Sendlinger Tor und der Fraunhoferstraße an anderen Gleisen. An den Wochenenden ist die U2 am Hauptbahnhof unterbrochen, zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz entfällt die U1, die U8 entfällt komplett. Teils wird aus dem Zehn- ein Zwölf-Minuten-Takt.