Von einem älteren Lehrer hörte Sohn Felix immer wieder tagelang nichts, dann schickte er eine Mail mit etwa 40 Anhängen – Arbeitsblättern für die Kinder. "Vor allem am Anfang hatte ich das Gefühl, dass mein Sohn gelitten hat. Es fehlte ja auch der soziale Kontakt." Felix sah seine Freunde in der Schule nicht mehr, durfte zudem nicht mehr zum Klavierunterricht, ins Schwimmtraining oder zu den Pfadfindern, mit denen er sich sonst regelmäßig traf. "Felix und sicher auch sehr viele andere Kinder waren in dieser Zeit extrem sozial isoliert."