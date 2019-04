Erpresserin droht Opfer mit Polizei

Der Prozess gegen die Mittelbach-Mandantin dauerte gestern dagegen gerade einmal zwei Stunden. Die 35-Jährige hatte am 13. August 2016 mit ihrem Verlobten einen Bekannten in einem Ebersberger Anwesen besucht. Der Verlobte ging in das Zimmer des Opfers und nahm dort ein Einmachglas mit Marihuana an sich. Gemeinsam mit seiner Verlobten, der er das Glas in die Hand gedrückt hatte, drohte der Mann, das Marihuana zu behalten oder die Polizei zu rufen. Um dies zu verhindern, sollte der Mann 1.000 Euro zahlen. Später reduzierten die Möchtegern-Erpresser die Auslösesumme auf 500 Euro. Doch ihr Opfer ließ sich weder durch die Drohungen noch durch die wiederholten Watschn ins Bockshorn jagen.