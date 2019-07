"Mats ist an uns herangetreten und hat gefragt, wie der Stand in der neuen Saison ist. Niklas Süle ist Stammspieler in der Nationalmannschaft. Wir haben mit Lucas Hernández einen neuen Spieler für 80 Millionen geholt, den wir in der Innenverteidigung sehen. Konkurrenzkampf bedeutet, dass der bessere spielt", sagte der Bayern-Trainer.