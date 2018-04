Leipzig-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff versuchte nach dem 1:0-Sieg in der Europa League gegen Olympique Marseille, die Spekulationen um seinen Übungsleiter vom Tisch zu kehren. "Er wird in der kommenden Saison unser Trainer sein. Siege in der Europa League sind ein gutes Argument für eine Vertragsverlängerung", so Mintzlaff gegenüber Sport1. Dass er in der kommenden Saison bei RB bleibe, sei ja nichts Neues, ergänzte der Leipziger Trainer.