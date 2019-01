Wagner wechselte erst im Januar 2018 zum FC Bayern, die Münchner überwiesen dafür 13 Millionen Euro an die TSG Hoffenheim. Während der Angreifer unter Jupp Heynckes noch regelmäßig zu Einsätzen kam, spielte er in den Planungen von Niko Kovac keine Rolle mehr. In den vergangenen beiden Bundesligaspielen stand Wagner gar nicht erst im Kader.