München - An der Brudermühlstraße ist in knapp drei Wochen Schluss. Genauso an der Forstenrieder Allee, am Haderner Stern und an der Friedenheimer Straße. An insgesamt 14 U-Bahnstationen will die Stadt im Lauf des Jahres die Toilettenanlagen schließen. Wenn’s pressiert, muss man sich dann vielerorts erst einmal umschauen - oder etwa doch nicht?