Bis in die 70er war das Maxwerk bewohnt

1883 wurde das Muffatwerk dann zur Stromerzeugung genutzt und war nach dem Westenriedwerk das zweite dieser Art. Im Maxwerk – dem dritten Wasserkraftwerk der Stadt – wurden 1976 die alten Turbinen dann durch eine neue ersetzt. Bis in die 70er wurde auch noch die Wohnung im Obergeschoss des Kraftwerks bewohnt. "Aber es gab dort keine Abwasserleitungen, und ein Anschluss ans Abwassernetz hätte 800.000 Mark gekostet", sagt Bertram Draxler, Kraftwerks-Ingenieur bei den Stadtwerken. "Heute sind in den Räumen die Ateliers eines Malers und einer Kostümbildnerin", so Draxler.

Keine Gastronomie im Maxwerk

In den vergangenen Jahren war auch darüber diskutiert worden, ob in den Räumen Gastronomie untergebracht werden kann (AZ berichtete). So hatte beispielsweise die Augustiner Brauerei großes Interesse geäußert – war jedoch auf vehementen Widerstand des Bezirksausschusses Au/Haidhausen gestoßen.

Deshalb wird hier nach wie vor nur Strom – und ein wenig Kunst – erzeugt. Der Auer Mühlbach schießt kurz hinter dem Maxwerk durch seinen Kanal dorthin zurück, woher er ursprünglich kam: in die Isar.+

Lesen Sie hier: Parkstadt Schwabing - 800 Wohnungen werden gestrichen