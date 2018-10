Lacazette zeigte eine starke Leistung

Eine zu große? Zuletzt machte der Urlöwe nicht den sichersten Eindruck, wie auch eine Aussage seines Trainers zeigt: Mit Vino, also der Versetzung von Wein in die Innenverteidigung, habe Bierofka "hinten mehr Stabilität" angestrebt. Mit Erfolg, denn: Wein absolvierte eine starke Partie und half mit – wenngleich 1860 in den Schlussminuten bedenklich wackelte –, dass hinten zum zweiten Mal in der laufenden Spielzeit die Null stand. (Lesen Sie hier: Felix Weber - Dank an Bierofka, Kritik an den Löwen)