Was will er damit sagen? Rätselhafter Post: Thomas Gottschalk ist zurück auf Twitter

Steht eine Hochzeit bevor?

Einige Twitter-User sind sich zum Beispiel sicher: Gottschalk wird an diesem Datum seine Lebensgefährtin Karina Mroß (58) heiraten. "Glückwunsch zur anstehenden Hochzeit", schreibt zum Beispiel ein User. Im März 2019 hat die überraschende Trennung von Thea Gottschalk (74) nach 42 Ehejahren die Promiwelt erschüttert. Noch im selben Jahr zeigte sich der TV-Moderator mit Mroß an seiner Seite in der Öffentlichkeit. In einem Interview mit dem Magazin "Bunte" schwärmte er erst kürzlich: "Ich bin eigentlich kein Träumer, aber Karina ist wirklich meine Traumfrau."