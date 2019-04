Babybauch bei Heidi Klum? Thomas Rath sieht "kleine Kugel"

Schlagzeilen sorgte auch Heidis Bauchfrei-Look in Hongkong und das Zeigen ihres Hochzeitskleids auf Instagram. Doch Heidi kennt die Branche, weiß, wie man Aufmerksamkeit auf sich zieht und ist außerdem eine clevere Geschäftsfrau. Die attraktive Blondine spielt mit den Gerüchten und hat sich in all den Wochen noch nicht zur möglichen Schwangerschaft geäußert. Das ist doch ziemlich verdächtig, oder?