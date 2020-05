München - Weitere 2,5 Milliarden Euro soll die Stadt bis 2024 für den Ausbau von Schulen und Kitas in die Hand nehmen. Das hat der alte Stadtrat bereits im November im Rahmen des dritten Schulbauprogramms beschlossen. Das neue grün-rote Rathausbündnis möchte an den Plänen festhalten, so steht es im Koalitionsvertrag.