Was steckt dahinter? Lena Meyer-Landrut nimmt sich eine Instagram-Pause

Was der Grund für diese Pause? Erst vor wenigen Tagen musste die Sängerin den Dreh zur NDR-Talkshow "Inas Nacht" abbrechen. Gegenüber "Bild" bestätigte ein Sprecher des Senders damals: "Gegen Abend zur Aufzeichnungszeit ging es Lena Meyer-Landrut wegen einer Magenverstimmung aufgrund einer Lebensmittelunverträglichkeit gesundheitlich so schlecht, dass sie nicht in der Sendung auftreten konnte." Darauf geht die Sängerin aber nicht in ihrem Post ein. Ob ihre Pause damit zusammenhängt, ist daher rein spekulativ.